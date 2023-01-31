Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda yokuşu çıkamayan polis aracının yardımına vatandaşlar koştu.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda yokuşu çıkamayan polis aracının yardımına vatandaşlar koştu.

Bitlis ve ilçelerinde 2 gündür etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Tatvan ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi’nde Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir polis aracı yokuşu çıkmak istedi. Ancak kayganlaşan yolda savrulan ekip aracı yolun ortasında kaldı. Yalpalayarak geri kaymaya başlayan polis aracının imdadına bu kez vatandaşlar yetişti. Kayganlaşan yolda rampayı çıkamayan polis aracının yardımına araçlarından inen sürücüler ile çevredeki vatandaşlar koştu. Kısa sürede polis aracının etrafında toplanan vatandaşlar, aracı hep birlikte iteleyerek yokuştan çıkarırken, polis ekipleri ise vatandaşlara teşekkür ederek yola devam etti.

Vatandaşların bu hareketi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntü ise büyük takdir topladı.