Batman’ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 AAY 931 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar farklı yerlere savrularak durabildi. Kazada Abdullatif Atlan (46), Abdussamad Orhan (48), Nazım Yakut (47), Mehmet Selim Kara (67), Gurbet Aktuğ (30) yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Abdullatif Atlan (46), Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.