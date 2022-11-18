Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden Hamza B.K.’nin kullandığı motosiklet, tümsekten geçerken yağışlı havanın etkisiyle kaygan zeminde devrildi. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza B.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cezaevi aracı kaza yaptı, 11 kişi yaralandı

Cezaevi aracı kaza yaptı, 11 kişi yaralandı

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