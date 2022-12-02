Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kaybolma riski yüksek olan alzheimer hastaları ve engelli bireylerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için el bileklerine özel numaradan oluşan "Sevgi İzi" dövmesi yapıldı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kaybolma riski yüksek olan alzheimer hastaları ve engelli bireylerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için el bileklerine özel numaradan oluşan "Sevgi İzi" dövmesi yapıldı.

Gazeteci Müge Anlı tarafından hayata geçirilen "Sevgi İzi" projesi çerçevesinde Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, ilçede ikamet eden alzheimer hastaları ve engellileri bireylerin de bu projeden faydalanması için çalışma başlattı. Sevdiklerini kaybetme riski olan aileler, ücretsiz "Sevgi İzi" dövmesi yaptırmak için belediye tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kaybolma riski yüksek olan alzheimer hastaları ve engelli bireylerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için el bileklerine özel numaradan oluşan "Sevgi İzi" dövmesi yapıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da alzheimer hastaları ve engelli bireyler ve aileleri için belediye tarafından sinema ve spor etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, spor salonunda bir süre vakit geçirmelerinin ardından, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte sinemada film izlemenin keyfini çıkardı. Etkinlikte, yemek ve pamuk şeker ikramları da yapıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, 3 dakika 27 saniye gibi kısa sürede kayıt ve dövme işleminin yapıldığını ifade ederek, "Sevgi İzi" projesi sayesinde kaybolan engelli bireylerin bulunmasında kolaylık sağlanacağını söyledi.

"3 dakika 27 saniyelerini ayırdığımızda ’Sevgi İzi’ ile bulabiliyoruz"

"Sevgi İzi" projesini hayata geçiren Müge Anlı ile irtibata geçtiklerini belirten Başkan Türkyılmaz, "İrtibata geçtiğimizde ilçemizde önce alan araştırması yaptık. ’Bizim ilçemizde ikamet eden kaç engelli vatandaşımız var?’ diye. 50 engelli vatandaşımız var ama 25’e yakını geldi. Dövmeci arkadaşla irtibata geçtik. Kayıt sistemine girip, dövmenin yapımı 3 dakika 27 saniye. Özel bireyler kaybolabilir. Çünkü sokağa çıktıklarında veya bir yere gittiklerinde kimseye bir şey sormadan günlerce kaybolabiliyorlar. 3 dakika 27 saniyelerini ayırdığımızda ’Sevgi İzi’ ile bulabiliyoruz. Daha sonra spor yapacağız ve eğlendireceğiz. Öğlen yemeği ikram edeceğiz. Günün sonunda da velilerle birlikte güzel bir film izleyip günü noktalayacağız. Biz engellilerimizi her gün hatırlıyoruz, ancak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde altını çiziyoruz" dedi.