Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kişi, jandarma ekiplerinin hayat kurtaran operasyonlarıyla soğuktan donmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya Köyü’nde 55 yaşlarındaki Mehmet Tatlı isimli zihinsel engelli kişi kayboldu. Evden ayrılan ve bir daha geri dönemeyen Mehmet Tatlı için jandarma ekiplerine bilgi verildi. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düştüğü bölgede jandarma ekipleri köyde ve çevresinde arama çalışması başlattı. Gece geç saatlere kadar arama kurtarma operasyonu yapan jandarma ekipleri, köyün yaklaşık 3 kilometre uzaklığında bulunan ormanlık alan içerisinde Mehmet Tatlı’yı buldu. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sayesinde sağ salim bir şekilde bulunan Mehmet Tatlı, köye getirilerek burada ailesine teslim edildi.

Mehmet Tatlı’nın ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.