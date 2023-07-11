Çankırı’nın Bayramören ilçesinde kaybolan zihinsel engelli vatandaş, iki gün süren çalışmalar sonucu ekipler tarafından bulundu.

Olay, Çankırı’nın Bayramören ilçesine bağlı Dolaşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki zihinsel engelli adamdan haber alamayan yakınları, yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Çankırı, Kastamonu, Sivas’tan bölgeye gelen AFAD, umke ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından başlatılan ve 2 gün süren arama çalışmaları neticesinde zihinsel engelli vatandaş, bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam, ailesine teslim edildi.