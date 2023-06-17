Aydın’ın Nazilli ilçesinde kaybolan ve engelli olan 75 yaşındaki yaşlı kadın, jandarma ekipleri tarafında kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre engelli olduğu öğrenilen 75 yaşındaki yaşlı kadının kayıp olduğunu fark eden kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaşlı kadının bulunması için çalışma başlattı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırma ve arama sonucunda, yaşlı kadın aynı gün içerisinde ilçe merkezi Uzunçarşı mevkiinde bulundu. Sağlıklı bir şekilde bulunan yaşlı kadın, ailesine teslim edildi.