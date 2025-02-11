Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 10 Şubat akşam 19.00 sıralarında kaybolduğu bilgisi verilen vatandaş, jandarmanın titiz çalışması sonucu 11 Şubat sabah 10.00 sıralarında evinden 5 kilometre uzaklıktaki bir barakada bulundu.

Manisa’nın Sarıgöl İlçesi Şeyhdavutlar Mahallesinde 10 Şubat Pazartesi günü akşam saat 19.00 sıralarında kaybolduğu bildirilen 54 yaşındaki Ç.E. isimli rahatsızlığı olan vatandaşın bulunması için Manisa İl Jandarma Komutanlığından 1 JAK timi, 1 asayiş komando timi ve 1 iz takip köpeği ile arama çalışmalarına başladı. Bölgede görev yapan 1 İHA da vatandaşın kaybolduğu alana yönlendirilerek arama çalışmalarına destek verdi. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları sonucu kaybolan Ç.E.’yi 11 Şubat Salı günü saat 10.00 sıralarında evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Şeyhdavutlar Mahallesi Esnemezler mevkiinde bir barakada sağ olarak bulundu. Bulunan vatandaş tedbir amaçlı sağlık kuruluşuna sevk edildi.