Bursa’da kaybolan şahıslar JAK timleri tarafından bulundu.

Olay, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı’nda meydana geldi. R.D ve O.K isimli iki arkadaş ormanlık alanda dolaşmaya çıktığı sırada dönüş yolunu bulamadı. R.D ve O.K kaybolduklarını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Kurtarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma ekiplerine konum atan şahısları aramak için 5 personel ormana girdi. Yaklaşık 2 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından R.D ve O.K isimli şahıslar kurtarıldı. Jandarma Kurtarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunan şahısların ilk belirlemede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, şahıslar JAK timleri tarafından bölgeden tahliye edildi.