Isparta’da kuş avına gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Kemal Aksüzek için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gözyaşları içinde oğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen anne Zeliha Aksüzek, "Bazen geç gelirdi ama mutlaka dönerdi. Oğlumu gören, duyan veya saklayan birisi varsa Allah rızası için söylesin. Ona hayvanlarım da dahil ne isterse veririm. Tek isteğim sağ olduğunu bilmek" dedi.

Olay, 10 Şubat 2025 Salı günü Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç Köyü Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kuş avına gideceğini söyleyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Kemal Aksüzek’ten bir daha haber alınamadı. Aile, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına dron ve köpek timleri destek veriyor

İki gündür haber alınamayan Aksüzek için arama çalışmalarının hızlandırılması amacıyla bölgeye Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri sevk edildi. Ayrıca Aydın ilinden İnsansız Hava Aracı (İHA) bölgeye gönderildi. Aramalar termal dron, İHA desteğiyle havadan ve karadan yoğun şekilde sürdürülüyor.

Annenin yürek burkan feryadı

Oğlun haber alamayan anne Zeliha Aksüzek gözyaşlarına hakim olamayarak, "Oğlum sabah ava çıkacağını söyledi. Havanın soğuk olduğunu, gitmemesi gerektiğini söyledim ama dinlemedi. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra tüfeğini ve telefonunu alarak evden çıktı. Amcasının evine uğramış ve avda kuşu vuramadığını, tüfeği ormanlık alana bırakıp geri döndüğünü anlatmış. Daha sonra tekrar ormana gitmiş. Öğlen yemeğine gelmeyince şüphelendim, çünkü sabah kahvaltıda çok az bir şey yemişti. Büyük oğlum telefonla aradı ancak ulaşamadı. Telefonun şarjının bittiğini düşündüm. Aklıma kötü şeyler gelmeye başladı. Babası aramaya çıktı, ancak bulamayınca tüm ailece her yeri aradık. Gece el feneriyle de baktık ama sonuç alamadık. En sonunda jandarmayı arayarak haber verdik. Ekipler saat 20.00 sıralarında gelip arama yaptı ancak oğlumu bulamadılar" dedi.

"Ciğerim yanıyor, parçalanıyorum. Tek duam Allah’ın bizi kavuşturması"

Daha önce böyle bir durum yaşanmadığını belirten acılı anne, "Bazen geç gelirdi ama mutlaka dönerdi. Bir keresinde gece geç gelmişti ve ‘Korkma anne, bana bir şey olmaz’ demişti. Şimdi buradan herkese sesleniyorum; eğer oğlumu gören, saklayan veya bir bilgiye sahip olan varsa Allah rızası için söylesin. En azından yaşadığını bileyim. Onu çok özlüyorum. Ciğerlerim yanıyor, parçalanıyorum. Gidip kendim arayacağım, kaybolursam da olayım. Tek duam, Allah’ın bizi kavuşturması" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Isparta Valisi Abdullah Erin’in de aileyi ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Keçiborlu ilçemizin Kılıç köyünde kaybolan evladımızı arama çalışmaları; Jandarma, Emniyet, AFAD, UMKE, Orman, Avcılar Birliği, STK’lar ve gönüllülerin katılımıyla aralıksız devam ediyor.

Arama çalışmalarında İHA, dronlar, iz takip/kadavra köpekleri ve termal cihazlar da kullanılıyor.

Yetkililer, arama çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan herhangi bir bilgiye sahip olmaları durumunda yetkililere haber vermelerini istedi.