Eskişehir’de kaybolan köpek, Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce takılan çip sayesinde bulunup sahibine kavuştu.

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt alına alınması çerçevesinde çip takılmasının faydaları görülmeye başlandı. Eskişehir’de 13 Mayıs 2023 tarihinde kaybolan golden retriever ırkı köpek, önceki gün duyarlı bir vatandaş tarafından bulunarak Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü. Kurum veteriner hekimler tarafından köpeğin üzerinde bulunan çip okutularak sahibinin iletişim bilgileri tespit edildi. Sağlanan bu bilgi vasıtasıyla köpek sahibiyle iletişime geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli sevindirici haberi sahibine verdi. Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, köpeği sahibine teslim etmek için gerekli prosedürleri hızla gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Odunpazarı ilçesinde gerçekleşen bu olay, evcil hayvanların çip takma ve kayıt altına alma uygulamalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Altı aylığa kadar olan kedi, köpek ve gelincik türü hayvanlara çip takma ve kayıt altına alma işlemleri veteriner hekim kliniklerinde ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde devam ediyor. Evcil hayvan sahipleri, bu tür uygulamalarla hayvanlarının güvende olmasını sağlayabilirler. Kaybolan veya kaybolmuş gibi görünen bir hayvanın çipi sayesinde kolayca sahibine ulaşılabilir ve bu hayvanın yeniden sevdikleriyle buluşması sağlanabilir." denildi.