Gümüşhane Mescitli köyünde yaşayan Muammer Şahin, köpeğinin kaybolmasının ardından onun yerine evine gelen tilkiyi beslemeye başladı.

Gümüşhane Mescitli köyünde yaşayan Muammer Şahin, köpeğinin kaybolmasının ardından onun yerine evine gelen tilkiyi beslemeye başladı.

Fırtına mahallesinde yaşayan oto tamircisi Şahin’in evinin bahçesinde beslediği köpeği bir süre önce kayboldu. Köpekten korktuğu için bölgeye gelemeyen tilkiler ise köpeğin kaybolmasıyla evin önüne kadar inmeye başladı. Tilkilerin köpeğinin mama kabında yemek aradığını fark eden Şahin, köpeğini beslediği kapta tilkileri beslemeye başlarken o anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Köpeğinin yerine baktığı tilkinin her akşam beslenmek için beklediğini söyleyen Şahin, tilkiden rahatsızlık duymadığını dile getirdi.