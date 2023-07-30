Elazığ’da kaybolan köpeğini sokak sokak gezerek arayan Yusuf Aşar, köpeği bulup getirene para ödülü vereceğini belirtti.

Elazığ’da yaşayan Yusuf Aşar, 4 yıl önce yavru terrier cinsi süs köpeği aldı. Aşar’ın evinin bahçesinde beslediği ‘Maya’ isimli köpeği 18 Temmuz günü bir anda ortadan kayboldu. Yemek ve suyunu tazelemek için gittiği bahçede köpeğini göremeyen Aşar, çevreye baktıktan sonra hemen karakola giderek köpeğinin kaybolduğu veya çalındığı ihbarında bulundu. Kaybolan veya çalındığı iddia edilen köpeğin bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, Yusuf Aşar ‘Maya’nın’ fotoğraflarını bastırdığı kayıp ilanıyla sokak sokak gezerek onu arıyor. Kentin birçok noktasını gezen ve vatandaşlara tek tek köpeğin fotoğraflarını gösteren Aşar, köpeğini bulup getirene ise 2 bin lira para ödülü vereceklerini söyledi.

Köpeğinin 18 Temmuz Salı gününden itibaren kayıp olduğunu belirten Yusuf Aşar, “Köpeğimiz Akçakiraz beldesi civarında kayboldu. Kendisi bahçede oyun oynamayı çok severdi. Köpeğimizin çalındığını düşünüyoruz. O günden itibaren gitmediğimiz yer, başvurmadığımız yer kalmadı ama henüz bulamadık. Köpeği görenlerin bizlere bildirmesini istiyoruz. Köpeğimize bebekliğinden itibaren biz bakıyoruz. Bizim evladımız gibi olmuştu. Kaybolduğu için bayağı hüzünlüyüz. Bulup getirenlere de 2 bin lira civarında bir para ödülü vereceğiz. Yeter ki köpeğimizi bize sağ salim getirsinler. Çalanlar dahi olsa yeter ki bizim köpeğimizi geri getirsinler. Para ödülünü kendimiz taktim edeceğiz. Maya bize karşı bağlıydı. Daha önce hiç kaybolmadı, o yüzden çalındığını düşünüyoruz. Zaten bahçeye oyun için bırakmıştık. Kolay kolay bir yere giden bir köpek değil. Gitmediğimiz ve başvurmadığımız yer kalmadı. Gören olmamış, ödülden dolayı da yalan haber verenler çok oluyor. Dürüst bir şekilde bizlerle iletişim sağlanmasını istiyoruz. Bize köpeğimizin ölü haberi gelmedi, bundan dolayı da umutluyuz. Köpeğimizi bulmak için gitmediğimiz yer kalmadı. Akçakiraz, Yazıkonak ve Yurtbaşı beldeleri başta olmak üzere her tarafa baktık fakat bulamadık. Görenlerin, duyanların, hatta çalan kişiler dahi olsa bize köpeğimizi geri getirsinler ödül de ne isterlerse biz vermeye razıyız. Köpeğimizi bize sağ salim getirmelerini istiyoruz” dedi.