Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde sürüsünden ayrılıp kaybolan 7 keçi, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Çulhalı köyünde besici İsa Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, 7 keçisinin kaybolduğunu bildirdi. Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese giden İlçe Jandarma Komutanlığı devriye personeli, olay bölgesi ve çevresinde araştırma başlattı. Keçiler yaklaşık 2 saatlik arama ile köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi. Kısa bir sürenin ardından küçükbaş hayvanlarına kavuşan İsa Aslan, jandarma personeline teşekkür etti.