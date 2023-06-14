Aydın’ın Efeler ilçesinde kaybolan 39 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Efeler ilçesi Danişment Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa 7 keçi ile 32 koyun olmak üzere toplam 39 adet küçükbaş hayvan kayboldu. Hayvanlarının kaybolduğunu fark eden vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri drone ile geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı detaylı aramanın sonunda kayıp hayvanlar eksiksiz bir şekilde bulunarak, sahibine teslim edildi. Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.