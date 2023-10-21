Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası bir adam, arama kurtarma ekibi tarafından bulundu.

Kayıp vakası, dün 12.00 sıralarında Pamukkale’nin Tekkeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Mehmet Ali Gözkaya’ya (80) akşam saatlerinde aile yakınları bir daha ulaşamadı. En son Şahin Tepesi ormanlık alanda olduğu tespit edilen yaşlı adam için ihbarda bulundu. Ormanlık alanda yapılan çalışmalara aile yakınları, arama kurtarma ekipleri katıldı. Arama kurtarma ekibi yaptığı sıkı çalışmalar sonunda yaşlı adama ulaştı. Sağlam şekilde ulaşılan Gözkaya, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. Gözkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.