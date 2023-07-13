Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası şahıs 19 gün sonra jandarma ekiplerince evinin yakınında ölü bulundu.

Bozkurt ilçesinde bağlı Keşlik köyünde ikamet eden 62 yaşındaki Yaman Oğuz, 25 Haziran tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Oğuz’un ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerince Yaman Oğuz’un bulunabilmesi için arama çalışması başlatıldı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında jandarma ekipleri Yaman Oğuz’u evinin 150 metre uzaklığında ölü buldu. Yapılan incelemelerin ardından Oğuz’un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Bozkurt Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.