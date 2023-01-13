Manisa’nın Kula ilçesinde yaklaşık 30 saat önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman, volkanik arazide sağ salim bir şekilde bulundu. Tek başına araziye çıkarak emekli öğretmenin son görüldüğü yakın bölgede iz süren avcı genç Emrah Avlağı, Sabri Hoca’yı bulduğu anları cep telefonu ile kaydetti.

Manisa’nın Kula ilçesinde yaklaşık 30 saat önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman, volkanik arazide sağ salim bir şekilde bulundu. Tek başına araziye çıkarak emekli öğretmenin son görüldüğü yakın bölgede iz süren avcı genç Emrah Avlağı, Sabri Hoca’yı bulduğu anları cep telefonu ile kaydetti.

Kula ilçesinde ikamet ettiği 120 Evler’deki evinden dün sabah saat 10.00 sıralarında ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman’ı bulmak için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 30 saat önce kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Sabri Yaman için bir yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelindeki güvenlik kameralarını mercek altına alırken, AFAD ve Salihli ANDA Arama Kurtarma ekipleri de ilçeye gelerek çalışmalara destek vermişti. AFAD öncülüğündeki ekip teknik çalışmaların ardından araziye çıkmak için hazırlık yaparken, dün sabah saatlerinden bu yana araziye çıkan ve ’Sabri Hoca’ diye bağırarak iz süren avcı Emrah Avlağı, yaklaşık 30 saatin sonunda alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman’ı sağ salim buldu.

Volkanik arazide bitkin halde bulundu

AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda son olarak bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Şehit Mehmet Toğçuoğlu Caddesi üzerinden Eski Selendi Yolu üzerine gittiği tespit edilen Sabri Yaman için aramalar o bölgede yoğunlaşırken, o bölgeye yakın volkanik arazi üzerinde iz süren avcı Emrah Avlağı, Sabri Hoca’yı bulduğunu ekiplere bildirdi. Sağlık ekipleri ile birlikte kısa sürede Sabri Hoca’nın bulunduğu bölgeye giden ekipler, emekli öğretmen Sabri Yaman’ı bitkin halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sabri Hoca, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geceyi arazide geçirip, elindeki ekmeği yiyerek hayata tutunmuş

Volkanik arazi üzerinde bitkin halde bulunan ve hemen tedavi altına alınan alzhemir hastası emekli öğretmen Sabri Yaman’ın geceyi bulunduğu volkanik arazi üzerinde geçirdiği öğrenildi. Ekmek almak için evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen emekli öğretmenin, ilçe merkezinde aldığı ekmeği yiyerek hayata tutunduğu gözlemlendi.

"Araziyi bildiğim için gönüllü olarak çalıştım"

Avcı olduğu için araziyi çok iyi bildiğini ve kayıp ihbarını duyduğundan beri gönüllü olarak arama çalışmalarına katıldığını dile getiren avcı Emrah Avlağı, "Avcı olduğum için araziyi iyi biliyorum. Sabah aldığım bilgilere göre Sabri Hoca’nın bu bölgede olduğunu tespit ettik. Uzun uğraşlar sonucunda bu bölgeyi de bildiğim için Sabri Hoca’mızı sağ salim buldum. Mehmet ağabeyimin gözü aydın olsun. 2 gündür arıyoruz ve sağ salim bulduk şükür. Rabbim ailesine bağışladı, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

Babasını bulan avcıya sarılıp teşekkür etti

Öte yandan 30 saatlik arama çalışmaları neticesinde avcı Emrah Avlağı tarafından bulunan Sabri Yaman’ın oğlu öğretmen Mehmet Yaman, babasını bulan avcı Emrah Avlağı’ya sarılmaya doyamadı. Avcılıktan arkadaş olduğu Avlağı’ya sarılarak teşekkür eden Yaman,

AFAD’tan avcı Emrah Avlağı’ya baf ve kafa lambası hediyesi

AFAD’ın arama çalışmalarını başlattığı sırada emekli öğretmen Sabri Yaman’ı bulan avcı Emrah Avlağı’ya Manisa AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Ali Akıncılar tarafından AFAD baskılı baf ile kafa lambası hediye edildi. Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan ve emekli öğretmen Sabri Yaman’ı bulan Avlağı’yı AFAD personelleri de tek tek tebrik etti.

Sabri Hoca’nın durumu iyi

Öte yandan Kula Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Sabri Yaman’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edileceği öğrenildi.