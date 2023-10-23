Afyonkarahisar’ da yakınlarının sosyal medya üzerinden kayıp olarak aradığı 78 yaşındaki Ahmet A.’nın trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Ahmet A. isimli yaşlı adamın yakınlarının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ve ilanlarda 2 gün önce kaybolduğu bildirildi. Kaybolan Ahmet A., isimli şahıs için polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan incelemelerde 78 yaşındaki Ahmet A., isimli yaşlı adamın çevreyolunda karşıdan karşıya geçmek isterken H.A., kontrolündeki 42 UA 696 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.