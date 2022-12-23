Edinilen bilgilere göre, Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Beyyayla Mahallesi’nde hayvancılık yapan İ.C. isimli şahsın küçükbaş hayvanlarının kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kaybolan 70 adet küçükbaş hayvanının bulunması amacıyla dron destekli teknik takip ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmalar soncunda İğdir Yaylası’nda başıboş halde bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

GSF’de “Grafik Tasarımında Güncellik ve Uluslararası Mesleki Gelişim” konuşuldu

GSF’de “Grafik Tasarımında Güncellik ve Uluslararası Mesleki Gelişim” konuşuldu

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