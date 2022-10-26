Eskişehir’de kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekibinin dron destekli arama çalışması ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir’de kaybolan 45 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekibinin dron destekli arama çalışması ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mihalıççık İlçesi Koyunağılı Mahallesi Sabanoku mevkiinde kaybolan küçükbaş hayvanların bulunması amacıyla dron desteklik çalışma yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak piyasa değeri yaklaşık 70 bin lira olan 45 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunu belirten E.E. isimli şahsın yardımına koşan ekipler, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bölgede yapılan dron destekli çalışma sonucu bulunan küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.