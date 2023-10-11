Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde sosyal medyadan veda mektubu paylaşan ve bir anda ortadan kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Sultandağı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan Anıl Sayın ilçe merkezinde yaşadığı evinden dün ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Sayın’ın evde olmadığını fark eden yakınları, jandarma ve emniyet ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgede güvenlik güçleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Sayın’ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.

Sayın’ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, çalışmaların hem ilçe merkezi hem de kırsal alanda sürdüğü belirtildi. Jandarma ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğü arama çalışmalarını dronlar ile havadan da sürdürüldüğü belirtildi.