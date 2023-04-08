Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü bisiklet hizmeti KayBis’te, 2023 yılı yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, yeni sezonda 81 istasyon ve 1000 bisiklet ile bisiklet severlere hizmet verecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bisikletli ulaşımın en gelişmiş adresi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis), bir yandan bisiklet paylaşım sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını geçekleştirirken diğer yandan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama katkı sunmaya devam ediyor. KayBis’te yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile pek yakında vatandaşların hizmetine sunulacak KayBis, yeni sezon açılışını yapmayı planlıyor.

24 YENİ BİSİKLET İSTASYONU GELİYOR

Çevreci, ekonomik, sağlıklı ulaşım aracı KayBis, 24 yeni bisiklet istasyonu ilavesiyle toplam 81 istasyona ulaşacak.

BİSİKLET SAYISI 1000’E YÜKSELİYOR

Bisiklet paylaşım sistemi KayBis, istasyonların ve mevcut bisikletlerin bakımlarını sürdürürken yeni bisikletleriyle toplam 1.000 adet bisiklete ulaşacak.

ÇEVRECİ VE SAĞLIKLI ULAŞIM

Ulaşım konusunda yakıt kullanmayan bisikletler ile çevreye karbondioksit salınımı noktasında büyük avantaj sağlayan KayBis, fiziksel aktivite prensibi ile ulaşım imkânı tanıyan bisikletleri ile en çok tercih edilen spor ve ulaşım araçları arasında yer alıyor.

ALANINDA ÖDÜLLÜ KAYBİS, TÜRKİYE’YE HİZMET VERİYOR

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından ‘Sürdürülebilir Gelişme Ödülü’ almaya hak kazanan KayBis, 2015 yılında yerli bisiklet paylaşım sistemini uygulamaya koydu. Bu süreçte ise Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından hayata geçirilen “Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi” hem Kayseri’ye hem Türkiye’de 10’a yakın farklı şehirlere hizmet vermeye başladı.