Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü, keyifli, sevilen ve sağlıklı ulaşım uygulaması olan ‘Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Kaybis’, 1000 bisiklet, 8 yeni istasyon ile toplam 91 istasyonda hizmet vereceği yeni sezonu açıyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de ulaşım hizmetlerini büyük bir titizlik ve özveri ile gerçekleştirmeye gayret eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem araçları ve halk otobüsleri ile verdiği hizmetin yanı sıra, şehrin bisiklet kullanmaya uygun yapısı ile oluşturulan bisiklet yollarının sunduğu imkân sayesinde sağlıklı ve keyifli ulaşım aracı Kaybis’i her geçen gün geliştiriyor.

Bu kapsamda baharın gelmesi ve bisiklet kullanımına uygun hava şartlarının oluşması ile Kaybis bisiklet bakımlarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., toplam 91 istasyona ulaşan Kaybis’i vatandaşın hizmetine sunmaya başlıyor.

Bugün açılacak sezon ile bisikletleri vatandaşların hizmetine sunacak olan Büyükşehir Belediyesi, Argıncık Spor Tesisleri, Seyrani Parkı, Turgut Reis, Erkilet Bulvarı 2, Erkilet Bulvarı 1, Erkilet Çocuk Hastanesi, Bilim Merkezi ve Fakülte Lojmanlar olmak üzere 8 yeni bisiklet noktası ile birlikte toplam 91 istasyonda, sevilen ve ilgi gören bu hizmeti gerçekleştirecek.

Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olma ünvanına sahip olarak örnek olan ve ödül sahibi Kaybis, hem sağlıklı bir ulaşım sağlamak hem de bisiklet sürmenin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlara benzersiz bir imkân tanıyor.