Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz aylarda Talas Gençlik Merkezi ziyaretinde gençlere söz verdiği KAYBİS istasyonunun altyapı ve kurulum çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz aylarda Talas Gençlik Merkezi ziyaretinde gençlere söz verdiği KAYBİS istasyonunun altyapı ve kurulum çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığını belirtti.

Kentte alternatif ve çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütün Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği KAYBİS istasyonlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz aylarda Talas Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerden gelen talep üzerine söz verdiği gibi anında ilgili birimlere, Talas Gençlik Merkezi önüne KAYBİS istasyonu kurulması talimatını vermişti. Altyapı ve kurulum çalışmaları tamamlanan istasyon hizmete açıldı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, gençlerin talep ve önerilerini daima hassasiyetle dikkate aldıklarını belirterek, “Gençlerimiz ister Büyükşehir Belediyemiz en kısa sürede yapar. Bizler hemşehrilerimizin hizmetkârı olarak gençlerimizin isteğini yerine getirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

650 adet bisiklet ile 57 istasyonda çevre dostu ulaşım hizmeti

Mevcut 52 istasyona ilave olarak bu yıl Şehir Hastanesi, Asri Mezarlık, 15 Temmuz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi istasyonlarını hizmete aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Son olarak da Talas Gençlik Merkezi istasyonu ile toplam 57 istasyon sayısına ulaşmış bulunuyoruz. 650 adet bisiklet ile 57 istasyonda, nitelikli üst seviyede bilgi ve beceriye sahip personelimizle, sağlıklı ve çevre dostu ulaşım anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Talas Gençlik Merkezi istasyonumuz da gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç tarafından taleplerinin dikkate alınarak Talas Gençlik Merkezi önüne KAYBİS istasyonu kurulmasını memnuniyetle karşılayan gençlerden Ahmet Aydın isimli öğrenci, Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Memduh Büyükkılıç başkanımız geçen aylarda Talas Gençlik Merkezimize gelmişti ve biz Memduh başkanımızdan bisiklet talep etmiştik. Memduh Başkan Talas Gençlik Merkezimizde bize bisikletler yaptı. Bunun için Memduh Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.