Hayvanların sahibi jandarma ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti

Bursa’nın Yenişehir İlçesine bağlı Burcun Mahallesinde 20 gün önce 6 büyük baş hayvanını kaybeden Z.T jandarma ekiplerine müracaat etti. Durum üzerine Jandarma İl Komutanlığı bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kıblepınar Mahallesindeki baz istasyonun yanında tespit edilen hayvanlar bulunduğu mevkiden alınarak sahibine teslim etti.

Bursa’da 6 büyük baş hayvanını kaybeden vatandaşın yardımına jandarma yetişti. Bölgede arama yapan ekipler, hayvanları kısa sürede bularak sahibine teslim etti.

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