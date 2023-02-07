Manisa’nın Kula ilçesinde depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardım kolilerinin içinden duygulandıran notlar çıktı. Bir vatandaş, doğum esnasında kaybettiği bebeği için aldığı kıyafetleri koyduğu koli içerisine bıraktığı not duygulandırdı.

Manisa’nın Kula ilçesinde depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardım kolilerinin içinden duygulandıran notlar çıktı. Bir vatandaş, doğum esnasında kaybettiği bebeği için aldığı kıyafetleri koyduğu koli içerisine bıraktığı not duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Kula’dan da yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Kula Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri Kula Spor Salonu’nda toplanarak depremzedelere ulaştırılmak için tırlara yükleniyor.

Yüzyılın en büyük depremlerinden etkilenen depremzedeler için Kula halkının tek yürek halinde seferber olduğu yardım kampanyasında duygulandıran görüntüler de oraya çıkıyor. Gencinden yaşlısına vatandaşların beraberlik içerisinde çalıştığı kampanyada bir koliden çıkan not, gönüllü olarak çalışan öğretmenleri gözyaşına boğdu. Doğum esnasında bebeğini kaybettiği öğrenilen duyarlı bir annenin, anne karnındayken dünyaya gözlerini yuman bebeği için aldığı, ancak hiç kullanılamayan bebek kıyafetlerini bir koliye koyup içerisine de "Hepsi bir anne özeniyle yıkanıp hazırlandı. Ben yavrumu kaybettiğim için hiç giydiremedim. Dualarım sizinle. Allah’a emanet olun" yazılı notu koyduğu öğrenildi. Annenin bu davranışı, salonda görevliler tarafından takdir edildi.

Minik İşfak’ın çizdiği resim

Öte yandan 10 yaşındaki İşfak Sağlam’ın kendi elleriyle çizdiği resim ve üzerine yazdığı not da duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Türk bayrağının göndere çekilmiş halinde bir resim çizen minik kız, korku içerisinde bekleyen vatandaşları da çizip üzerine ’Allah yardımcınız olsun. Bugünler de geçecek.’ notunu yazdı. Kullanılmamış kıyafetlerin üzerine bu notu bırakan minik kız, bir diğer yandan da koli içerisine koyduğu kıyafetlerin arasında çikolata, bisküvi ve şeker de koyduğu öğrenildi.