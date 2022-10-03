Denizli’nin Çal ilçesinde torununa aldığı ayakkabıyı koyduğu pazar çantasını kaybeden yaşlı adam, zabıtanın dikkati sonucu çantasına kavuştu.

Denizli’nin Çal ilçesinde torununa aldığı ayakkabıyı koyduğu pazar çantasını kaybeden yaşlı adam, zabıtanın dikkati sonucu çantasına kavuştu.

Çal ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde oturan 75 yaşındaki Ramazan Uyumaz, bugün kent merkezinde kurulan pazara alışveriş için gitti. Emekli maaşıyla pazar alışverişini yapan Uyumaz, daha sonra cebinde kalan son parayla torununa ayakkabı aldı. İçinde ayakkabı bulunan çantayı ise bir süre sonra kaybetti. Ayakkabı çantasını kaybeden yaşlı adam, pazarda gördüğü zabıtalardan yardım istedi.

Uyumaz, gördüğü zabıtalara “Çantamı kaybettim, içinde ayakkabı var. Torunuma almıştım” diye derdini anlattı. Zabıtalardan Mustafa Perişan, Ramazan Uyumaz’ın tarif ettiği çantanın aynısı başka bir yaşlının elinde gördü. Başka yaşlı bir adama içinde ayakkabı olup olmadığını soran zabıta ekibi, aldığı cevap karşısında şaşkınlık yaşadı. Kendisinin çantayı yanlışlıkla karıştırdığını söyleyen yaşlı adam, zabıtalara “Bu çanta benim değil. Yanlışlıkla manavın önünden kendi çantam diye almışım” dedi.

Ayakkabı çantasını zabıtaya verip, kendi çantasını manavın önünden aldı

Zabıta, ayakkabı çantasını Ramazan Uyumaz’a teslim etti. Yaşlı adam, “350 TL’ye torunuma ayakkabı aldım. Son paramdı. Çantayı kaybedince çok üzüldüm. Çünkü, torunum ayakkabı bekliyordu. Zabıtalara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.