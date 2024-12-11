Kemer Belediyesi Zabıta ekipleri, Kemer’de buldukları cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin devriyesi sırasında Kemer sahilinde cüzdan buldu. Zabıta ekipleri, cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde cüzdanın sahibinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Cüzdanın, Emir Özgür Güney’e ait olduğu öğrenildi. Ekipler, Güney’e ulaşarak, içerisinde para ve kredi kartları olan cüzdanı teslim etti.

Güney, çok mutlu olduğunu ifade ederek Kemer Belediyesi Zabıta ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.