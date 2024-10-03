Diyarbakır’da, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin isim değişikliği talebi, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin tarafından reddedildi.

Kayapınar Belediyesi’nin Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi’nin adının “Barış Spor Kompleksi” olarak değiştirilmesinin meclis kararı ile onaylanması, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin tarafından reddedildi. Herhangi bir gerekçe belirtmediği ve halkın menfaatlerini taşıyıp taşımadığı belirtilmediği için bu karar Kaymakam Bilgin tarafından onaylanmadı.

Son karar, tesisin mevcut adının aynı kullanılmaya devam edilmesi yönünde oldu.