Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi bünyesinde eğitim hayatına başlayan Kayapınar Eğitim Akademisi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. 15 Ağustos tarihinde yeni eğitim sezonuna başlayacak Akademide ilk deneme sınavı gerçekleştirildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi bünyesinde eğitim hayatına başlayan Kayapınar Eğitim Akademisi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. 15 Ağustos tarihinde yeni eğitim sezonuna başlayacak Akademide ilk deneme sınavı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veren Kayapınar Belediyesi’ne ait ’Eğitim Akademisi’, 15 Ağustos tarihinde başlayacak yeni eğitim ve öğretim sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklar çerçevesinde akademide 2022-2023 eğitim öğretim yılının LGS hazırlık grubunda ilk deneme sınavı gerçekleştirildi.

Akademiye başvuran öğrencilerin seviyesinin belirlenmesi için düzenlenen deneme sınavı başarılı ile gerçekleştirilirken, oluşturulacak eğitim programına alanlarında uzman öğretmen kadrosuyla 15 Ağustos’ta öğrencilere ilk dersler verilecek. Kayapınar Eğitim Akademisinde, matematik, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce, kimya, biyoloji, fizik, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, robotik ve kodlama, felsefe ve rehberlik ve danışma öğretmeni görev yapıyor. Öğrenciler, eğitimlerine destek ve katkı sağlayan Kayapınar Belediyesine teşekkür ettiği belirtildi.