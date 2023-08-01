Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi eğitim akademilerinde ve bilgievlerinde ücretsiz olarak Liselere Geçiş Sınavı’na(LGS) hazırlanan öğrenciler, Türkiye genelinde yüzde 10’luk dilime girme başarısı gösterdi.

Belediyeye ait eğitim kurumlarında hazırlanan 498 öğrenci fen, Anadolu, meslek, imam hatip, sağlık, spor ve sosyal bilgiler liselerine girme başarısını göstererek, hayallerine bir adım daha yaklaştı.

Kayapınar Belediyesi’nce, ilçedeki maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirdiği eğitim destekleri ve yatırımları meyvesini vermeye başlıyor.

Eğitim Akademileri, bilgievleri ve okuma salonları ile öğrencileri ücretsiz olarak sınavlara hazırlayan belediye, bu yıl ki LGS’’de Türkiye ortalamasına yakın bir başarı örneği gösterdi. Sınava hazırlanan 498 öğrenci, fen, Anadolu, meslek, İmam Hatip, sağlık, spor ve sosyal bilgiler liselerine girme başarısını gösterdi.

22 fen lisesi, 350 Anadolu lisesi, 106 meslek lisesi, 13 imam hatip lisesi, 3 sağlık Lisesi, 2 spor lisesi ve 2 sosyal bilgiler lisesi olmak üzere toplam 498 öğrenci istedikleri okulları kazandı.

Öğrenciler, sınava hazırlanma sürecinde eğitim akademileri ve bilgievinin kendilerine büyük destek sağladığını ifade ederek, “Ders çalışma vaktini eğitim akademilerinde, bilgievinde ve okuma salonlarında değerlendirmek çok iyi bir alternatif oldu. Özellikle ücretsiz eğitim vermesi çoğu kişi açısından avantaj sağladı. Bu kaliteli eğitimi dışarıda ücretli olarak alanlarda var. Hazırlanma sürecinde eğitmenler çok büyük katkı sağladılar. Yorum analizi, LGS’nin ana konularının üzerine gitmeleri, yanlışları göstermeleri çok büyük fayda sağladı” şeklinde konuştu.