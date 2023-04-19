Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesi, evde sağlık hizmeti alan yatalak hastaların bakımlarının daha iyi yapılması amacıyla tam donanımlı ücretsiz hasta yatağı dağıttı.

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, sağlık durumu nedeniyle evde bakımı yapılan hastaların tedavilerinin daha iyi koşullarda yapılması için kolları sıvadı.

İlçeye bağlı Çölgüzeli Mahallesi’nde ikamet eden hastaya evde bakım birimi personeli tarafından iki motorlu hasta yatağı verildi. Evde bakım biriminden araçlarla alınan yataklar, ekipler tarafından hastaların bulunduğu eve götürülerek montajı yapıldı.

İlçedeki hastalara yönelik yatak dağıtımı devam edeceği belirtildi.