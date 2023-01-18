Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi, sabahın erken saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıcak çorba ikramı yaparak, vatandaşların içini ısıttı. Belediye, haftanın 6 günü boyunca farklı noktalarda ikramlarına devam edeceği bildirildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi, sabahın erken saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıcak çorba ikramı yaparak, vatandaşların içini ısıttı. Belediye, haftanın 6 günü boyunca farklı noktalarda ikramlarına devam edeceği bildirildi.

Kayapınar Belediyesi, soğuk kış günlerinde, sabahın erken saatlerinde işe, okula ve hastaneye giden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı. “Güne Sıcak Bir Başlangıç İçin Çorba İçin” sloganıyla, kış aylarında vatandaşların içini ısıtan Kayapınar Belediyesi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bin kişiye çorba ikramında bulunmaya başladı.

Haftanın ilk çorba dağıtımı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Sabah 09.00’da başlayan çorba ikramı saat 12.00’ye kadar devam ederken, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Arif Karaman, her gün farklı noktalarda ücretsiz çorba ikramında bulunacaklarını belirterek, “Amacımız belediyemizin imkan ve kaynaklarını tüm Kayapınar halkı ile paylaşmak. Kayapınarlı hemşerilerimizi sıcak çorba ikramımızdan tatmaya davet ediyorum. Herkese afiyet olsun” dedi.

Günün ilk ışıklarında belediyenin ikramıyla karşılaşan vatandaşlar yapılan hizmetten memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Arif Karaman’a teşekkür etti.