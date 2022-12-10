Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, maddi durumu yetersiz olan çocuklara destek olmak amacıyla kurduğu akademi ve bilgi evinde 15 branşta 120 öğretmenin görev aldığı kurslarda 4 bin öğrenciyi ücretsiz olarak sınavlara hazırlıyor.

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, maddi durumu yetersiz olan çocuklara destek olmak amacıyla kurduğu akademi ve bilgi evinde 15 branşta 120 öğretmenin görev aldığı kurslarda 4 bin öğrenciyi ücretsiz olarak sınavlara hazırlıyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, belediye bünyesinde açtıkları eğitim kurumları ile başta Kayapınar olmak üzere diğer merkez ilçelerde yaşayan 4 bin öğrenciye ücretsiz eğitim verdiklerini ifade ederek, belediye olarak 2022 yılında eğitime 220 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Eğitime dost belediye Kayapınar belediyesi bünyesinde açtığı 4 eğitim akademisi ve 2 bilgi evi ile 4 bin öğrenciye 15 branşta 120 öğretmen ile ücretsiz eğitim veriyor. Akademide bilgi evleri ve okuma salonları ile maddi durumları yetersiz olan çocuklara destek veriliyor.

“Kayapınar’ın modern yüzünün devamlılığı çağdaş bir eğitimle olur”

Eğitime destek çalışmalarını değerlendiren Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Diyarbakır’ın modern yüzü olan Kayapınar’ın bu yüzünün devamlılığı ve sürdürülebilirliğini ancak çağdaş bir eğitimle, gençleri geleceğe yönelik eğiterek yapabileceklerinin farkında olduklarını belirterek, “Onun için belediyemiz bünyesinde farklı yaş gruplarına hizmet ettiğimiz bilgi evlerimiz, akademilerimiz, okuma salonlarımız gibi birçok birimimiz, kurumumuz mevcut. Şu anda 4 bin genç kardeşimize, öğrencimize hizmet veriyoruz. 4 tane eğitim akademisi, ikisi bilgi evi ve 3 tanesi çok yakın zamanda ihtiyaca binaen kiraladığımız okuma salonlarıyla hizmet veriyoruz. Bu eğitim kurumlarımızda LGS, AYT-TYT sınavlarına hazırlanan evlatlarımıza dershane ve rehberlik hizmeti veriyoruz. Ayrıca çocuklarımıza psikolojik destek veriyoruz. Altı yaş grupları için de çağın yazılım gelişimini karşılayacak nesilleri yetiştirmek için robotik kodlama eğitimi veriyoruz. Bir de yine sınav grubu ve yine kendi alanlarında hizmet verebilecek yabancı dil kurslarımız var. Bunların hepsini şuan da 7 çatı altında veriyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilerimizi ikamet ayırımına tabi tutmuyoruz”

Kayapınar eğitim kurumlarında öğrenim gören gençleri ikamet ayırımına tabi tutmadıklarının altını çizen Karaman, “Eğitim kurumlarımız Yenişehir’den, Sur’dan, Bağlar’dan gelen kardeşlerimize açıktır. Ancak mekanlar daha çok Kayapınar’da olduğu için çoğunluğu Kayapınar olmak üzere yine herkese açık bir şekilde hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bölge çapında marka binalar olacak 2 tane büyük kütüphane yapıyoruz”

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, tamamlandığında bölge çapında marka binalar olacak şekilde 2 tane büyük kütüphane yapımına başladıklarına değinerek, “Birinin temeli kazılıyor, diğeri temeli atıldı inşaatı devam ediyor. 3 tane de orta düzeyli okuma salonu, 5 tane yeri sadece genç kardeşlerimiz için devam eder vaziyette. Bunların inşaat maliyeti yaklaşık 220 milyon TL’dir. İnşaatları bittikten sonra bunları donatacağız, tefrişatını yapacağız ki bunları saymıyorum. 2022 yılında Kayapınar Belediyesi yaklaşık yatırım bütçesi 500 milyon liraydı. Bunun yarısını eğitime, genç kardeşlerimizin kendi çatımız altında daha milli, manevi değerlerle donanmış bir şekilde yetişmeleri için ayırmış bulunuyoruz. Bundan da ben ilçenin Kaymakamı hem de belediye başkan vekili olarak gururla bahsediyorum” dedi.

Akademide öğrenim gören öğrencileri, meslek olarak tıp okumayı çok istediklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Kayapınar Belediyesi ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman’a teşekkür etti.