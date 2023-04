Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi, Ramazan ayı sebebiyle ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Belediye tarafından Ramazan ayı boyunca 15 bin gıda yardım paketi, 29 bin kişilik iftar yemeği verildi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, “Toplum olarak birlik ve beraberliğimiz güçlendiği bu mübarek ayda, sosyal desteklerimizi de artırarak sürdürdük” dedi.

Sosyal belediyecilikte insana dokunan hizmetlerine devam eden Kayapınar Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal inceleme ekiplerinin ev ziyaretleriyle tespit ettiği aileleri Kayapınar Belediyesi, Ramazan ayında da yalnız bırakmadı.

Yardım kolileri adreslere ulaştırıldı

15 bin gıda yardım paketini hazırlayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen adreslere ulaşarak ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Belediye ayrıca toplam olarak Ramazan ayı boyunca hasta, engelli, yaşlı ve evinde yemek pişiremeyecek durumda olan vatandaşlar için hazırlanın sefer tasları ile evlerine servis yapılmak üzere iftar yemeği hizmeti verdi. 29 bin kişilik iftar yemeğinin dağıtımının yanı sıra 3 bin çölyak hastasına yardım paketi dağıtıldı. Ayrıca Kayapınar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Ramazan ayında ilçedeki ihtiyaç sahiplerine 12 milyon TL’lik nakdi yardımda bulunuldu.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yayındayız"

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirterek, “Ramazan ayı, insanlar arasında toplumsal dengenin sağlandığı müstesna zamanlardır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Kayapınar Belediyesi olarak yılın her ayında her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Bu yıl depremzede kardeşlerimizi de düşünerek desteklerimizi artırdık. Bu vesile ile hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Toplum olarak birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bu mübarek ayda, sosyal desteklerimizi de artırarak sürdüreceğiz” dedi.