Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla şehir merkezi ve kırsal mahallelerde 40 iş makinası ve 193 personelle karla mücadele çalışmasını başlattı.

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla şehir merkezi ve kırsal mahallelerde 40 iş makinası ve 193 personelle karla mücadele çalışmasını başlattı.

Kayapınar Belediyesine bağlı Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri aralarında greyder, kamyon, yükleyici ve kepçe gibi 40 iş makinası ile 193 personellerle şehir merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor. Sokaklarda yapılan çalışmaların yanı sıra kaldırımlarda ve parklarda da kar küreme çalışması yapılıyor. Kış şartlarının vatandaşları olumsuz yönde etkilememesi için belediye ekipleri 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.