Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibi, çalışmalara katılmak üzere Adıyaman’a gitti.

Diyarbakır’da Kayapınar Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibi, çalışmalara katılmak üzere Adıyaman’a gitti.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman ve kurum müdürleri tarafından uğurlanan ekip yeni görev yerinde çalışmalara katılacak. Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan liderliğini üstlendiği ekip; tüm dünyadan desteklerle yürütülen çalışmalara Adıyaman ilinde devam edeceklerini belirterek depremden dolayı yaşanan acılara merhem olmak için ellerinden gelen gayreti sarfettiklerini kaydetti.