Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde eğitim gören 2 bin öğrenciye bot hediye etti.

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde eğitim gören 2 bin öğrenciye bot hediye etti.

Geçtiğimiz ay 300 yetim ve öksüz çocuğa mont yardımında bulunan Kayapınar Belediyesi, bu kez de ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki öğrencilere bot hediye etti. Botlar, okullar ziyaret edilerek öğrencilere teslim edildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, her kırsal mahalle ve mezrada vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya gelerek onları ziyaret ettiklerini, çocuklara hediyeler hazırlayıp takdim ettiklerini ifade etti.

Onların mutluluğu ile kendilerinin daha da mutlu olduğunu aktaran Kaymakam Karaman, “Devletimizin en uzak köylerde bile okuyan çocuklarımızın yanında olduğunu göstermek istedik. Çocuklarımızın hediyeleri alınca gözlerine yansıyan mutluluk bizler için çok değerli. Onların geleceğin kaymakamları, öğretmenleri, belediye başkanları, mühendisleri olması için bizlerde elimizden gelen desteği göstereceğiz" ifadelerinde bulundu.