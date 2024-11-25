Bolu’nun Göynük ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan tır kayarak trafiği aksattı.

Olay, Hasanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 OGM 982 plakalı Scania marka tır, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarına kaydı. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Tır, ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırılırken, trafik ise tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.