Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar’da gizli buzlanmadan dolayı kayan bir tır karayolunu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapattı.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar’da gizli buzlanmadan dolayı kayan bir tır karayolunu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapattı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzeri Düzağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Sabah erken saatlerinde yaşanan kazada gizli buzlanmadan dolayı bir tır makaslayarak kaydı. Kupası orta refüje giren ve dorsesi yolda kalan tır yaklaşık 20 dakika karayolunu ulaşıma kapattı. Kayan tırın kaldırılmasının ardından karayolundaki trafik normale dönerken, olay da ölen ya da yaralanan olmadı.