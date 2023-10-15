Samandağ kaymakamı Emre Dündar öğretmenlerle bir araya gelerek sorunları dinledi ve en kısa zamanda çözüm üreteceklerini belirtti.

Samandağ ilçesinde bir çok proje ve çalışmaya imza atan Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kayamakam Emre Dündar, ilçede göreve yeni başlayan Sözleşmeli öğretmenlere yönelik motivasyon ve uyum kahvaltısına katıldı. Kahvaltıdan sonra öğretmenler ile sohbet eden kayamakam Dündar, öğretmenlerin taleplerini dinleyerek not aldı .

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, İlçe Mili Eğitim Müdürü Erdem Yaşar ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Programda konuşma yapan Kaymakam Emre Dündar, İlçemiz depremden kaynaklı çok zorlu süreçlerden geçti okullarda bulunan eksikleri tamamlamak için elimizden ne geliyorsa yaptık ve çalışmalarımız devam ediyor.

Siz değerli öğretmenlerimizin her hangi bir sorunu olursa kapımız açık gelip söyleyebilirsiniz elinizden geleni yaparız dedi.