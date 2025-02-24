Mardin’in Midyat ilçesinde dağlık arazideki kayalıklarda mahsur kalan 17 oğlak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Midyat ilçesine bağlı kırsal Taşlıburç Mahallesi’nde dağlık arazide sahibi tarafından otlatılmaya götürülen 17 oğlak, kayalık alanda mahsur kaldı. Çobanın, oğlakların mahsur kaldığını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Oğlaklar, itfaiye erlerinin yürüttükleri titiz çalışma sonucunda kayalık alandan kurtarılarak sahibine teslim edildiler.
Kaynak: İHA