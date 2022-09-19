Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafta sonu arkadaşlarıyla gittiği tabiat parkında kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafta sonu arkadaşlarıyla gittiği tabiat parkında kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’nde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu tatili için tabiat parkına giden 20 yaşındaki Sercan İnan, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan gölete düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve Kocaeli Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genci kurtarmak için arama çalışması başlattı. Kocaeli Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçlarının saatlerce gölette yaptığı arama neticesinde 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma sırasında İnan’ın annesi, "Sercan gel oğlum, gel karaciğerim. Akşam oldu oğlum gel evimize gidelim" diyerek oğluna seslendi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Otopsi yapıldıktan sonra cansız bedeni ailesine teslim edilen Sercan İnan için ikindi namazını müteakip Bilali Habeşi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye gencin ailesi, yakınları, arkadaşları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından gencin cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında omuzlar üzerinde cenaze nakil aracına taşındı. Gencin cenazesi Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.