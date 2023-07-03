Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde denize düşen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve hastaneye kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı terminalinin karşısında bulunan kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, kayalıklarda oturan Ç.K. ayağa kalktığı dengesini kaybederek denize düştü. Akıntıyla birlikte sürüklenen Ç.K.’nın yardım çığlıklarını duyan tır şoförlü Ç.K.’ya ip attı. İpi yakalayan Ç.K. vatandaşlar tarafından bilinci kapalı bir şekilde kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Ç.K.’yı ambulansa alıp müdahalede bulundu. Çok su yuttuğu öğrenilen Ç.K. ambulansta yapılan müdahalenin ardından Ereğli’de hastaneye kaldırıldı. Ç.K.’nın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.