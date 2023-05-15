Mersin’de kayalıklarda yaralanan Rus uyruklu bir turist ile dağlık alanda mahsur kalan bir keçi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, AKUT Mersin ekibi, Silifke ilçesi sınırlarında yer alan Kızılgeçit’te dağlık alanda kayalıklarda mahsur kalan bir keçiyi kurtarmak için operasyona çıktı. Bölgeye hareket eden ekipleri Erdemli ilçesinde bağlı Esenpınar mevkisinde yolda durduran bir kişi Rus uyruklu bir turistin gezinti sırasında yaralanıp mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine ekipler önce yabancı uyruklu Anton Susharin’e ulaşıp ilk yardım uyguladı, ardından da gelen sağlık ekipleri ile sedye ile taşınarak ambulansa götürdü.

Yoluna devam eden ekipler, Kızılgeçit’e de ulaşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Keçiyi de bulunduğu kayalıklardan kurtaran ekipler, sahibine teslim etti.