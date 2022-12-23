İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekipleri Göksu Çayı kenarında bulunan kayalıklardaki keçilerin bulunduğu yere bot ile ulaşabildi. Keçilerin mahsur kaldığı kayalıkların üst kısmından ekipler halat sarkıtarak keçilerin bulunduğu yere ulaştı. Keçiyi halata bağlayan ekipler 2 keçiyi kurtardı. Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Olay, merkeze bağlı Ağcin köyünde meydana geldi. Mustafa Koyuncu, kendi hayvanlarını otlatırken, sürüden ayrılan 2 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Keçileri kendi imkanıyla kurtarmaya çalışan Mustafa Koyuncu, bunu başaramayınca 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Adıyaman’da kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekipleri tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.

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