Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde dağlık alanda otlayan 7 keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, halat yardımıyla keçilerin bulunduğu yere indi. Keçiler teker teker ekipler tarafından güvenli alana çıkarıldı. Ekipler tarafından keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.

Vahşi hayvanların saldırdığı ahırda 11 küçükbaş hayvan telef oldu

Vahşi hayvanların saldırdığı ahırda 11 küçükbaş hayvan telef oldu

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