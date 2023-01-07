Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyü Hançi kayalıklarında meydana geldi. Ali Korkmaz’a ait 3 keçi sürüden ayrılarak dağda kayboldu. Keçi sahibi ve köylüler keçileri bulmak için seferber oldu. Ancak beşinci gün keçilerin Hançi kayalıklarında yaklaşık 40 metrelik uçurumda mahsur kaldıkları fark edildi. Keçileri kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan köylüler bunda başarılı olamayınca 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri halatlarla yaklaşık 40 metrelik uçurumdan aşağı sarkarak keçilerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Keçiler, 5 saatlik çalışmanın sonunda halatlar ile mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.