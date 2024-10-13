Balıkesir’in Edremit ilçesinde kayalıklara sıkışan yavru köpek itfaiye tarafında yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi Mıhlı Mahallesi Denizkent Sitesi İ Blok yakınlarında kayalıklara sıkışan yavru köpek olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Köpeğin sıkıştığı kayalık delici ve kırıcı aletler ile kırılarak kurtarma operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonrasında kayalıklarda sıkışan yavru köpek kurtarıldı.